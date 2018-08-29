Почему водители переплачивают за топливо?

За последние 17 лет водители в странах Европейского союза заплатили за топливо на 165 млрд евро больше суммы, которую бы они заплатили, если бы их автомобили действительно соответствовали показателям, заявленным в официальных характеристиках. К такому выводу пришли исследователи неправительственной организации "Транспорт и экология".

Для того, чтобы повысить экономичность новых автомобилей во время испытаний, автопроизводители прибегают к формально не запрещённым законом ухищрениям: используют более жёсткие, чем у обычных автомобилистов, шины или снимают часть оборудования, чтобы сделать машины легче.