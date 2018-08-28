Военные преступления могут быть на совести всех сторон конфликта в Йемене - об этом говорится в докладе группы независимых экспертов, назначенных Советом ООН по правам человека.
Йемен: виновны все
Йемен: виновны все
Документ оценивает ситуацию в Йемене в период с сентября 2014 года по июнь 2018 года.
Камель Джендуби, представитель комиссии ООН : "Члены правительства Йемена и коалиция, включающая Саудовскою Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, могли совершать действия, нарушающие принципы избирательности целей, пропорциональности применения силы; их действия также могли выходить за рамки простых мер предосторожности. Все это может расцениваться как военные преступления".
Эксперты утверждают, что правительство Йемена, а также мятежники-хуситы привлекали к военной службе детей. Отдельная тема доклада - изнасилования как метод устрашения.
Чарльз Гэррэвэй, член комиссии ООН: "Мы задокументировали ужасающую статистику по изнасилованиям, включили эти преступления в отдельную категорию - в нее входят разнообразные надругательства над женщинами, детьми. Очень много сексуальных преступлений! Они должны быть расследованы, а виновным место в суде!"
В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. Конфликт обострился с вторжением в страну в 2015 году коалиции арабских стран, возглавляемой Саудовской Аравией. Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом.