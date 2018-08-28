Детство, оставленное на станции: в музее Холокоста в Лос-Анджелесе открылась выставка, посвящённая 80-летию начала операции «Киндертраспорт».

В конце 1938 года британское правительство пошло навстречу призывам еврейских общин и разрешило въезд в Великобританию несовершеннолетних без виз и без сопровождающих. Среди них были не только евреи: дети из семей за чертой бедности или те, чьи родители оказались за решёткой например по политическим обвинениям.