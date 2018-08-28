Детство, оставленное на станции: в музее Холокоста в Лос-Анджелесе открылась выставка, посвящённая 80-летию начала операции «Киндертраспорт».
В конце 1938 года британское правительство пошло навстречу призывам еврейских общин и разрешило въезд в Великобританию несовершеннолетних без виз и без сопровождающих. Среди них были не только евреи: дети из семей за чертой бедности или те, чьи родители оказались за решёткой например по политическим обвинениям.
«Я искренне верю, что если мы не изучаем события прошлого, то обрекаем себя на его повторение. Это проливает свет на то, как важно происходящее сегодня и как важно изучать прошлое. Одна из важных идей выставки — включить собственные высказывания переживших это детей: их страх, боль, печаль и ужас от того, что их разлучили с родными и оторвали от родины», — говорит куратор выставки Джорданна Гесслер.
Первый транспорт прибыл в Англию 2-го декабря. Организованный вывоз продолжался из многих стран Европы до самого начала войны, а в отдельных случаях — и после этого.
Лишь немногие из этих тысяч детей смогли увидеть после войны родных: чаще они оказывались единственными выжившими из своей семьи. Записи о каждом пассажире «Киндертранспорта» хранятся в британских архивах по сей день.