Нобелевская премия мира для Сенцова?

Бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса предлагает присудить Нобелевскую премию мира кинорежиссёру Олегу Сенцову, которые отбывает в России 20-летний срок по обвинению в терроризме. В обращении на сайте Польской киноакадемии сказано, что Сенцов защищал демократию на Украине и мирно протестовал против аннексии Крыма.
Заявление Леха Валенсы появилось на фоне кампании в поддержку режиссёра. Во вторник акция с требованием освободить Сенцова и других заключённых в России украинцев прошла у стен российского посольства в Праге.