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Чехия

Нобелевская премия мира для Сенцова?

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Нобелевская премия мира для Сенцова?

Нобелевская премия мира для Сенцова?
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Reuters
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Бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса предлагает присудить Нобелевскую премию мира кинорежиссёру Олегу Сенцову, которые отбывает в России 20-летний срок по обвинению в терроризме. В обращении на сайте Польской киноакадемии сказано, что Сенцов защищал демократию на Украине и мирно протестовал против аннексии Крыма.

Заявление Леха Валенсы появилось на фоне кампании в поддержку режиссёра. Во вторник акция с требованием освободить Сенцова и других заключённых в России украинцев прошла у стен российского посольства в Праге.

Сам Сенцов требует освобождения более 60 соотечественников. Он объявил голодовку, которая продолжается уже более ста дней. Родственники заключённого называют его положение катастрофическим, в Федеральной службе исполнения наказаний оценивают его состояние как удовлетворительное. В Кремле отмечают, что могут рассмотреть вопрос о помиловании режиссёра, если он сам подаст соответствующее прошение.

Видеомонтаж • Андрей Позняков