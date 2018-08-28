Сторонники суверенитета и противники открытой миграции: в Милане во вторник встречаются вице-премьер Италии Маттео Сальвини и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Темой переговоров, по данным СМИ, станут «укрепление границ Европы» и «снижение влияния евробюрократов».
Сальвини-Орбан: новый альянс?
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Сальвини-Орбан: новый альянс?
Политологи считают, что эта встреча может положить начало альянсу, направленному против «старого истеблишмента», — хоть двусторонние отношения и далеки от сердечных.
Среди потенциальных союзников называют и главу чешского кабинета Андрея Бабиша, который ранее заявлял, что «не примет ни единого мигранта — ни из Италии, ни откуда-либо ещё».
Правозащитные организации обещают устроить протест: у места встречи запланирована акция группы «Европа без стен».