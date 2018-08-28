Социологи отмечают рост ксенофобских настроений в России

Социологи "Левада-центра" зафиксировали резкий рост ксенофобии в России за прошедший год.

Респонденты выделили цыган как самую нежелательную этническую группу: 32% считают, что следует ограничить их проживание в России, в то время, как в июле 2017 года так считали только 17% опрошенных.