Социологи отмечают рост ксенофобских настроений в России

Социологи "Левада-центра" зафиксировали резкий рост ксенофобии в России за прошедший год.
Респонденты выделили цыган как самую нежелательную этническую группу: 32% считают, что следует ограничить их проживание в России, в то время, как в июле 2017 года так считали только 17% опрошенных.
В топ-5, помимо цыган, попали китайцы (31%), вьетнамцы (26%), выходцы из Средней Азии (25%) и выходцы с Кавказа (23%). "Показатель готовности ограничивать проживание в России тех или иных национальностей за год вырос на 12 процентных пунктов, <...> население стало чаще выбирать более одной этнической категории, чье проживание они хотели бы ограничить", – говорится в исследовании.
Социологи отмечают рост поддержки идеи "Россия для русских". В 2018 году она составила 19% в то время, как в 2017 году так высказались лишь 10%.
Также выросла доля противников миграции, а число респондентов, безразлично относящихся к проблеме трудовой миграции в Россию сократилось вдвое: с 30% до 17% соответственно.
Социологи считают, что на рост ксенофобских настроений могли повлиять новости о пенсионной реформе и «ухудшение потребительских и социальных настроений».
Опрос проводился в июле 2018 года среди 1600 совершеннолетних жителей РФ.