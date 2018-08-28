75-й Венецианский кинофестиваль: анонс

Режиссёры мирового масштаба, актёры и актрисы, звёзды современного кинематографа, гиганты стриминг-платформ Амазон и Нетфликс. Все они - главные гости 75-го Венецианского кинофестиваля, открывающегося в среду вечером.

Накануне официального открытия зрители увидят кинокартину 20-х годов "Голем, как он пришёл в мир" , а точнее отреставрированную версию немого фильма эпохи киноэкспрессионизма, в основе которого лежит ерейская легенда о глиняном великане Големе, оживлённого магами-каббалистами.