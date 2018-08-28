75-й Венецианский кинофестиваль: анонс

Режиссёры мирового масштаба, актёры и актрисы, звёзды современного кинематографа, гиганты стриминг-платформ Амазон и Нетфликс. Все они - главные гости 75-го Венецианского кинофестиваля, открывающегося в среду вечером.
Накануне официального открытия зрители увидят кинокартину 20-х годов "Голем, как он пришёл в мир" , а точнее отреставрированную версию немого фильма эпохи киноэкспрессионизма, в основе которого лежит ерейская легенда о глиняном великане Големе, оживлённого магами-каббалистами.
Жюри в этом году возглавит мексиканский кинорежиссёр Гильермо Дель Торро, в прошлом году забравший "Золотого льва" за фильм "Форма воды".
"Золотой лев за карьеру" в этом году достанется британской актрисе Ванессе Редгрейв.
За вклад в мировое кино награду также получит и 75-летний канадский режиссёр, писатель и актёр Дэвид Кроненберг.
Открыть Венецианский фестиваль в этом году предстоит "Человеку на Луне" Дэмиена Шазелла, фильм об истинной история миссии НАСА и роли Нила Армстронга, которого сыграл Райан Гослинг.
За "Золотого льва" в этом году борется 21 картина, но победитель станет известен только 8 сентября.