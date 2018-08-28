Toyota инвестирует $500 млн в сервис Uber и займется с ним совместным созданием самоуправляемых автомобилей.
Toyota подружилась с Uber
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Toyota подружилась с Uber
Компании рассчитывают представить транспортное средство, способное оказывать услуги беспилотного такси, к 2021 году
Как отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс", сделка свидетельствует о том, что Uber больше не хочет вести разработку таких машин собственным силами.
Ранее Uber приостановил испытания беспилотных машин после смертельного ДТП в штате Аризона в марте этого года. Тогда в ходе тестов принадлежавший Uber автомобиль марки Volvo, двигавшийся в автономном режиме, сбил насмерть женщину, пересекавшую дорогу в неположенном месте.
Полиция проверила видеозаписи с камер наблюдения, придя к выводу, что женщина возникла перед транспортным средством неожиданно.