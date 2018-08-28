Сторонники суверенитета и противники открытой миграции. В Милане прошла встреча вице-премьера Италии Маттео Сальвини и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Повесткой дня стали темы "укрепления границ Европы" и "снижения влияния евробюрократов". Под волну критики попали в первую очередь проевропейские лидеры.
Претензии ультраправых Макрону
Претензии ультраправых Макрону
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии
"Нам нужно изменить многое. Нам нужна новая Еврокомиссия и новый парламент - два субъекта, которые четко и ясно выступят за защиту границ и положат конец миграции"
Маттео Сальвини, вице-премьер Италии
"Президент Макрон, у которого рекордно низкий рейтинг во Франции, тратит своё время и даёт уроки иностранным государствам, хотя первым делом должен сам показать свою чувствительность и солидарность, и открыть границу в Вентимилье, он мог бы это сделать хоть завтра утром"
Политологи действительно отмечают беспрецедентность миграционной политики, которую проводит правительство Франции. В начале августа парламент страны одобрил закон, ужесточающий миграционные правила.
Сегодняшняя встреча Сальвини и Орабана сопровождалась протестами под лозунгами "Европа без границ" и "Солидарность со всеми".