В России стартовали самые масштабные военные учения со времён "холодной" войны. "Восток-2018" - это 300 тысяч военных, 36 тысяч единиц техники и более тысячи летательных аппаратов. Задействованы почти все полигоны Центрального и Восточного военных округов. Участие в манёврах также примут Тихоокеанский и Северный флот.
Самые масштабные военные учения с 1981 года
Самые масштабные военные учения с 1981 года
Сергей Шойгу, министр обороны РФ
«Это крупнейшие со времён манёвров «Запад-81» мероприятие по подготовке вооружённых сил, которое приобрело статус международных учений и имеет беспрецедентные масштабы как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил».
Для сравнения - в прошлогодних манёврах "Запад-2017" участвовали 13 тысяч человек. Если участников больше, то в соответствии с Венским документом ОБСЕ 2011 года страна обязана пригласить иностранных наблюдателей.
Но в минобороны России заявили, что "не обязаны соблюдать нормы ОБСЕ", так как "учения проходят за пределами сферы ответственности" организации.