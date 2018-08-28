Самые масштабные военные учения с 1981 года

В России стартовали самые масштабные военные учения со времён "холодной" войны. "Восток-2018" - это 300 тысяч военных, 36 тысяч единиц техники и более тысячи летательных аппаратов. Задействованы почти все полигоны Центрального и Восточного военных округов. Участие в манёврах также примут Тихоокеанский и Северный флот.