Историческим назвали профсоюзы соглашение, подписанное ирландским авиаперевозчиком Ryanair с итальянскими пилотами авиакомпании. До этого оно было одобрено самими профсоюзами.
Историческая сделка Ryanair
Историческая сделка Ryanair
Это первый коллективный контракт такого рода в Европе.
Несколько дней назад аналогичное трудовое соглашение было подписано Ryanair с ирландским профсоюзом Forsa, последний рекомендовал ирландским пилотам также принять условия соглашения.
В национальной ассоциации пилотов удовлетворены подписанием соглашения, там отмечают, что теперь трудовые договоры будут соответствовать итальянскому законодательству, а сотрудникам будет гарантирована социальная защита.
Соглашение было достигнуто после долгих 8 месяцев переговоров между профсоюзами пилотов и авиакомпанией.
Последняя забастовка, в которой они участвовали вместе с пилотами из Германии, Бельгии, Нидерландов и Швеции, прошла 10 августа и длилась 24 часа. В результате были отменены 400 рейсов Ryanair по всей Европе.