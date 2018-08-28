Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил во вторник о перестановках в правительстве, оставив, однако, на своих местах ключевых министров.
Ципрас перетасовал кабмин
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Ципрас перетасовал кабмин
Свои посты сохранили министр иностранных дел Никос Котзиас, министр обороны Панос Камменос и министр финансов Эвклидис Цакалотос.
Ушедшего в отставку из-за лесных пожаров главу гражданской обороны Никоса Тоскаса сменит на посту Ольга Геровасили, которая ранее была министром административных реформ.
Свой пост оставил министр внутренних дел Панос Скурлетис, который был назначен секретарем Центрального комитета правящей партии СИРИЗА. Ципрас - как ее лидер - дал задание Скурлетису вернуть ей былой рейтинг, так как в данный момент она уступает по популярности ведущей силе оппозиции - правоцентристской партии "Новая демократия".