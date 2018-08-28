О мигрантах в цифрах

Разные границы, разные страны, разные действующие лица вовлечены в один и тот же европейский миграционный кризис.

До 2014 года эта проблема, казалось, была сугубо итальянской - и несмотря на увеличивающийся поток мигрантов из Ливии - несколько европейских правительств отказались финансировать гуманитарную операцию по спасению мигрантов Mare Nostrum и сменивший его в последствии проект "Тритон".

Но после закрытия "Балканского маршрута" летом 2015 года, Греция, Венгрия и Германии стали весьма привлекательными направлениями для пребывающих из Сирии и других стран мигрантов.

2016 год стал рекордным по наплыву беженцев из Ливии в Италию по сравнению с 2017-м. В нынешнем 2018-м году поток снизился в 5 раз благодаря подписанному с Ливией соглашению тогдашним министром МВД Италии Марко Миннити и недавнему решению Маттео Сальвини о закрытии портов для судов некоммерческих организаций.

Сравнение данных по мигрантам Италии и Испании за тот же период показывает явный дисбаланс: к примеру, в 2016 году в Испанию прибыло в 7 раз меньше мигрантов, чем в Италию, но уже в 2018 данные зеркально изменились - связано это с приходом нового премьер-министра Испании социалиста Педро Санчеса. Яркий пример тому - судно "Аквариус" с мигрантами на борту. Единственной страной, открывшей свои порты для него была как раз Испания.

Одной из стран, резко выступающих против приема мигрантов, считается Венгрия во главе с Виктором Орбаном: число ищущих убежища там за последние три года снизилось в 65 раз!

Такие рекордные цифры связаны также и с соглашением, подписанным с Турцией. Поэтому Венгрия исчезла с карты массовой миграции в Европе. И открывать границы своей страны Орбан в ближайшем будущем не собирается