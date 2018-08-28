СМИ против интернет-гигантов. Должны ли веб-платформы платить за использование новостных материалов?
Интернет под угрозой или прорыв в авторском праве
Интернет под угрозой или прорыв в авторском праве
Евродепутаты готовят законопроект, который может обязать интернет-компании, такие, как Facebook, Youtube, Google заключать лицензионные соглашения с издателями и платить им за ссылки на их контент.
Критики опасаются, что новый закон может обернуться цензурой.
Президент Европейской федерации журналистов Могенс Бличер Бьеррегорд:
"Вопрос в том, как сохранить креативность в материалах, публикуемых европейскими СМИ. Нам необходим закон, который позволит нам договариваться с компаниями, зарабатывающими на том, что мы с вами делаем".
Дэймон Эмблинг, Euronews:
"Простой пример, как этот закон будет действовать на практике. Если я захожу в Facebook и делюсь с пользователями какой-либо новостью, для её обрамления нужны фото, заголовок и, возможно, выдержки из текста. Так работаю все соцмедиа. В будущем, для такой публикации нужно будет разрешение от первоисточника".
По мнению правообладателей, в такой ситуации их возможности получать доходы от собственного контента несправедливо ограничиваются, в то время как интернет-сервисы, в которых контент загружают пользователи, получают выгоду от чужого контента, ничего не платя за него правообладателям.
Ведущие интернет-эксперты обращают внимание на негативные последствия нового законопроекта для пользователей всемирной паутины.
Юлия Реда, евродепутат:
"Такие платформы как Facebook не будут платить за переход пользователей по ссылкам, они просто перестанут их публиковать. Это означает, что интернет-пользователям будут лишены информационного разнообразия, в особенности пострадают небольшие издания, потому что пользователи будут заходить на веб-сайты тех СМИ, которые они уже знают".
Первый текст поправок к закону об авторском праве был отвергнут евродепутатами в июле. Повторное обсуждение назначено на сентябрь.