Интернет под угрозой или прорыв в авторском праве

Евродепутаты готовят законопроект, который может обязать интернет-компании, такие, как Facebook, Youtube, Google заключать лицензионные соглашения с издателями и платить им за ссылки на их контент.

Критики опасаются, что новый закон может обернуться цензурой.

Президент Европейской федерации журналистов Могенс Бличер Бьеррегорд:

"Вопрос в том, как сохранить креативность в материалах, публикуемых европейскими СМИ. Нам необходим закон, который позволит нам договариваться с компаниями, зарабатывающими на том, что мы с вами делаем".

Дэймон Эмблинг, Euronews:

"Простой пример, как этот закон будет действовать на практике. Если я захожу в Facebook и делюсь с пользователями какой-либо новостью, для её обрамления нужны фото, заголовок и, возможно, выдержки из текста. Так работаю все соцмедиа. В будущем, для такой публикации нужно будет разрешение от первоисточника".

По мнению правообладателей, в такой ситуации их возможности получать доходы от собственного контента несправедливо ограничиваются, в то время как интернет-сервисы, в которых контент загружают пользователи, получают выгоду от чужого контента, ничего не платя за него правообладателям.

Ведущие интернет-эксперты обращают внимание на негативные последствия нового законопроекта для пользователей всемирной паутины.

Юлия Реда, евродепутат:

"Такие платформы как Facebook не будут платить за переход пользователей по ссылкам, они просто перестанут их публиковать. Это означает, что интернет-пользователям будут лишены информационного разнообразия, в особенности пострадают небольшие издания, потому что пользователи будут заходить на веб-сайты тех СМИ, которые они уже знают".

Первый текст поправок к закону об авторском праве был отвергнут евродепутатами в июле. Повторное обсуждение назначено на сентябрь.