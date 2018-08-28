"Европа - это мысль, которая должна превратиться в чувство"
Европейское турне U2
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Европейское турне U2
Рок-звезда и филантроп Боно обратился с одой к Евросоюзу.
Таким образом группа U2 анонсировала стартующее в Берлине европейское турне.
31 августа 2018 г. «Mercedes-Benz Arena» откроет свои двери поклонникам одной из самых популярных, успешных и влиятельных групп в мире. Также в списке городов - Кельн, Париж, Лиссабон, Мадрид, Копенгаген и Милан, завершающим будет концерт в родном для группы Дублине 10 ноября