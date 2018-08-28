Дышать загрязненным воздухом опасно для умственной деятельности. К такому выводы пришли китайские и американские ученые.
ЕС накажет "грязный" автопром
ЕС накажет "грязный" автопром
В результате исследования эксперты выяснили: мозг людей, которые дышат загрязненным воздухом, склонен к быстрому старению.
Один из факторов загрязнения атмосферы в Европе - автомобили.
Никола да Скио, исследователь:
"Правительство часто помогает автомобильной индустрии. Мы убедились в этом на примере "дизельного скандала". Мы узнали о том, как представители автомобильных компаний нас обманывали десятилетиями. И до сих пор мы продолжаем узнавать о новых фактах лжи. Я думаю, что автомобильная индустрия одна из основных, кто нам мешает решить эту проблему".
В мае этого года Европейская комиссия предложила принять меры по сокращению загрязнения воздуха. Основная цель евродепутатов - снизить выбросы вредных веществ в атмосферу от автомобильной, промышленной и энергетической отраслей.
Еврокомиссия усилила контроль за деятельностью автопроизводства семи членов ЕС: Франции, Германии, Венгрии, Италии, Румынии, Люксембурга и Великобритании.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около семи миллионов человек во всем мире ежегодно умирают от болезней, вызванных загрязнением воздуха, а 91% населения нашей планеты живет в регионах, где воздух не соответствует стандартам этой организации.