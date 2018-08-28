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Давос

В Сеуте арестовали мигрантов

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В Сеуте арестовали мигрантов

В Сеуте арестовали мигрантов
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Арестованы 10 мигрантов, подозреваемых в нападении на испанских полицейских на границе Марокко и расположенного на севере Африки испанского анклава Сеуты.

По данным Гражданской гвардии Испании, среди задержанных - выходцы из Того, Камеруна и Гвинеи.

26 июля 22 полицейских получили травмы при прорыве мигрантов через защитный вал на испано-марокканской границе. В штурме этого вала приняли участие более 600 человек.

Попытку прорваться на территорию испанского анклава мигранты повторили через месяц. Тогда более 110 человек сумели преодолеть комплекс заграждений и прорвались на территорию автономного сообщества. Все они были выдворены обратно по договору между Испанией и Марокко, заключённом в 1992 году.

Испанский анклав Сеута фактически является частью Евросоюза в Северной Африке, и проблема незаконной миграции там стоит очень остро. Нелегалы регулярно штурмуют высокий забор на границе.