Загрязнение воздуха вредит когнитивным способностям человека. К такому выводу пришли китайские учёные, публикуя данные исследования в престижном американском журнале PNAS.
Грязный воздух вредит уму
Грязный воздух вредит уму
Постоянное вдыхание городской пыли и других частиц, кроме прямого вреда здоровью, может снизить способности к матемитике и языку. Этот эффект усиливается с возрастом и чаще всего проявляется у мужчин, пишут учёные.
В четырёхлетнем исследовании приняли участие 32 тыс человек в возрасте от 10 лет. Специалисты убеждены: уровень влияния на серое и белое вещество в мозгу зависит от продолжительности жизни в загрязнённом месте. Но есть и хорошая новость: с переездом в чистую среду, прежний уровень работы мозга полностью восстанавливается.
По данным Всемирной организации здравоохранения, жители 98 процентов крупных городов в развивающихся странах дышат сильно загрязнённым воздухом.
Хоть исследования проводились в Китае, ученые уверены, что их результаты актуальны и для других стран.