Владимир Путин провел минувшие выходные на Енисее в заповедных местах Тувы. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин прогулялся по горам, покатался на лодке и полюбовался природными красотами.
Путин гуляет по Сибири
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Путин гуляет по Сибири
Главу государства сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.
С ними Путин побродил по горным перевалам и лесам, собрал лесные ягоды и грибы. Природа Тувы впечатлила президента. "Вот это да! Сказочный лес", - констатировал Путин.
Это не первая поездка президента на отдых в Туву. В августе прошлого года он занимался в Сибири подводной охотой и рыбалкой.
Одним из ярких моментов стала подводная погоня за щукой. В этот раз, по словам Пескова, "рыбачить первые лица государства не стали - поездка президента носила природный, видовой характер".