У российского посольства в Праге прошла акция в поддержку украинского кинорежиссёра Олега Сенцова, который отбывает в России 20-летний срок по обвинению в терроризме. Участники акции требовали освободить его и других украинцев, которых они называют политическими заключёнными.
Движение #freeSentsov не прекращается
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Движение #freeSentsov не прекращается
Сам Сенцов требует освобождения более 60 соотечественников. Он объявил голодовку, которая продолжается уже более ста дней. Родственники заключённого называют его положение катастрофическим, в Федеральной службе исполнения наказаний оценивают его состояние как удовлетворительное. В Кремле отмечают, что могут рассмотреть вопрос о помиловании режиссёра, если он сам подаст соответствующее прошение.