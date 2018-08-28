Тату на ягодице с песнями со Spotify

Сам спортсмен и по совместительству певец рассказал, что, когда добавил на сайт свою первую песню, решил поспорить с друзьями: они договорились, что если композиция войдет в топ-20, то Хансен пойдет на процедуру отбеливания зубов, если песня окажется в десятке лучших, то мужчине придется вколоть себе в губы рестилайн (иным словами, увеличить губы). А вот если песня Sommerkropp (что в переводе с норвежского означает "Летнее тело") возглавит рейтинг, то Хансен пообещал на память о таком событии набить татуировку.

"Я всегда был против тату. Я думал, что это что-то такое, чего я никогда бы не сделал. А сейчас вдруг у меня у самого появилась татуировка. Пока я не могу это осознать", - признался исполнитель.

Из спорта Хансен ушел в апреле этого года. "Я всегда ждал, когда наконец начнется жизнь после футбола. Я не хочу сказать, что футбол мне был неинтересен. Просто в мире есть столько вещей, в которых я мог бы хорошо себя проявить. Мне хотелось поскорее окунуться в новый мир", - рассказал бывший спортсмен.