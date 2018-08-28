Платья Монро уйдут с молотка

Платья Мэрилин Монро будут проданы с аукциона. Перед тем, как личные вещи актрисы, а также ее фотографии уйдут с молотка, они представлены на выставке, которая стартовала 18 августа в Беверли-Хиллз. Сам аукцион запланирован на конец октября. Торги проведет аукционный дом "Profiles in History".

На торги будет выставлено и одно из самых известных платьев Монро, в котором она снималась в фильме "Зуд седьмого года" (1955 г.), и была запечатлена на не менее известном фото. Которое, к слову, тоже должно уйти с молотка.

На аукционе также будут представлены детские фото актрисы и 15 костюмов, в которых она появлялась в фильмах "Джентльмены предпочитают блондинок", "Как выйти замуж за миллионера" и других кинохитах.