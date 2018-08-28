Ананас-сюрприз с кокаином

Голь на выдумку хитра. Особенно, когда это касается наркотрафика.

На одном из оптовых складов под Мадридом полиция обнаружила почти 70 килограмм кокаина, спрятанного внутри ... ананасов. Аккуратно вырезанная полость тропических фруктов была заменена белым порошком в прессованных пакетах.

Чтобы их обнаружить, стражам правопорядка пришлось вскрыть всю партию ананасов, доставленных из Коста-Рики через Португалию. В каждом из них - до килограмма чистого кокаина. Всего 67 килограммов. По факту "оригинальной" находки задержаны семь человек – трое в Мадриде и четверо в Барселоне.