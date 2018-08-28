"0:3? Больше уважения!" — Жозе Моуринью

Главный тренер Manchester United Жозе Моуринью эмоционально отчитал журналистов и потребовал уважения после того, как со счётом 3 — 0 его подопечных разгромил Tottenham:

«Три — ноль. Три — ноль. Вы знаете, что это означает? Три и ноль, но ещё это три титула Премьер-лиги. Я завоевал три титула Премьер-лиги, больше, чем остальные 19 тренеров, вместе взятые. У меня — три, у них — два. Больше уважения!»

Моуринью неоднократно выказывал недовольство журналистам и даже болельщикам из-за критики и вопросов к его работе. На этот раз он попросил объяснений:

«Вы извините, но вам придётся рассказать мне, что важнее всего. Потому что когда я выигрываю матчи, я прихожу сюда, и вы недовольны, что я победил, вы говорите, что важнее всего то, как команда играла».

По итогам трёх туров английской премьер-лиги в турнирной таблице Manchester United занимает 13-ю строчку. После двух поражений подряд это начало сезона называют самым неудачным для клуба за полтора десятилетия.