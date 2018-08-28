14 тысяч мемов за час: эксперимент Euronews

Сотрудник Центра "Э" (Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ) Вадим Стрелков успел посмотреть за один час 14 тысяч мемов, опубликованных на странице Марии Мотузной в соцсети "Вконтакте". Об этом после заседания суда рассказала сама жительница Барнаула, которую обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих. По ее словам, когда она спросила, как Стрелков смог это сделать, он сказал, что не помнит.

Мотузная сообщила, что сотрудник Центра "Э" даже забыл, в каком году он просматривал ее страницу. "Мы пытались его как-то навести, судья это все обрубал на корню, говорил, что мы давим на свидетеля и неправильно себя ведем", — сказала Мотузная (ее слова приводит издание "Медиазона").

Журналисты Euronews решили провести эксперимент. 14 тысяч фотографий за час – это около 230 за минуту или четыре за секунду. Как это будет выглядеть? Многое ли можно рассмотреть за это время? Вы можете сами сделать выводы, посмотрев это видео.

На заседании во вторник дали показания свидетельницы Дарья Исаенко и Анастасия Битнер, студентки факультета уголовного права алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По их просьбе слушания проходили за закрытыми дверями, поскольку, по словам девушек, им и их семьям приходили сообщения с угрозами. Сама Мотузная после суда рассказала, что обе девушки путались в показаниях, говорили заученными фразами и не ответили на многие вопросы защиты.

Поводом для обвинений в адрес Мотузной стали мемы, которые девушка сохранила на своей странице "ВКонтакте" несколько лет назад. Обыски в квартире обвиняемой прошли в мае этого года. Мотузной грозит до шести лет тюрьмы. Адвокат девушки Алексей Бушмаков ранее сказал, что шансов на оправдательный приговор практически нет.