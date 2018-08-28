Тереза Мэй завоёвывает Африку

Африканское турне Терезы Мэй некоторые СМИ окрестили "танцевальной дипломатией" - премьер-министр Великобритании не жалеет усилий для развития и углубления отношения с Чёрным континентом. На фоне приближающегося "брексита" и нелёгких переговоров с Брюсселем Лондон диверсифицирует список торговых партнёров и ищет новые рынки сбыта. И не случайно в программе визита Мэй три самые быстрорастущие экономики Африки - ЮАР, Нигерия и Кения, чьим показателям ВВП Британия может только позавидовать.

Планы британского премьера амбициозны: королевство должно стать крупнейшим из стран "Большой семёрки" инвестором Африки.

"Наше правительство работает над тем, чтобы независимо от итогов переговоров с Брюсселем добиться успеха и после выхода из Европейского союза. Огромные возможности открываются перед Соединённым Королевством и за пределам ЕС. Именно этому посвящён отчасти мой визит сюда, в Африку. Речь идёт о переделке, о смене стратегического направления статьи нашего бюджета, используемой для помощи в целях развития", - говорит Тереза Мэй.

Но совпадают ли её планы с тем, как видят будущее своих стран африканские лидеры? Вполне понятно и объяснимо, что при выборе приоритетного партнёра они предпочтут Великобритании обширный европейский блок, Китай и Соединённые Штаты. Во всяком случае именно в таком порядке сейчас располагаются главные торговые партнёры стран континента.

Но Тереза Мэй намерена добиваться поставленной цели: в её арсенале - делегация сопровождающих премьера в турне ведущих британских бизнесменов и заманчивое предложение заключить с шестью странами Африки соглашение, аналогичное по формату договорённостям с Евросоюзом.