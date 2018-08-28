Компенсировать потери от "брексита" Лондон намерен в том числе и укреплением своих торговых связей с Африкой: на фоне буксующих переговоров с Брюсселем британский премьер Тереза Мэй отправилась с трёхдневным турне в ЮАР, Кению и Нигерию. Во вторник в Кейптауне она заявила, что на повышение своих национальных интересов и дальнейшее развитие торговых связей с Чёрным континентом королевство направит часть бюджета и поможет британским частным компаниям в открытии здесь своего бизнеса.
Тереза Мэй: ставка на Африку
Тереза Мэй: ставка на Африку
"Я хочу, чтобы к 2022 году Великобритания стала крупнейшим инвестором "Большой семёрки" в Африке. Во главе с частными британскими компаниями, которые инвестируют миллиарды, экономика Африки вырастет на триллионы. У нас есть для этого все возможности. (,,,)
Как премьер-министром торговой державы, чьё благосостояние зависит от глобальных рынков, я хочу видеть сильные африканские экономики, с которыми британские компании смогут вести бизнес на свободной и справедливой основе", - сказала Мэй, пообещав также способствовать развитию инфраструктуры и борьбе с нищетой в Африке. В планах, о которых британский премьер объявила в ЮАР - заключить с шестью странами Африки соглашение, аналогичное по формату договорённостям с Евросоюзом. С собой она привезла группу британских бизнесменов.
В Кейптауне Тереза Мэй также встретилась с учениками одной из средних школ.