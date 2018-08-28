Тереза Мэй: ставка на Африку

Компенсировать потери от "брексита" Лондон намерен в том числе и укреплением своих торговых связей с Африкой: на фоне буксующих переговоров с Брюсселем британский премьер Тереза Мэй отправилась с трёхдневным турне в ЮАР, Кению и Нигерию. Во вторник в Кейптауне она заявила, что на повышение своих национальных интересов и дальнейшее развитие торговых связей с Чёрным континентом королевство направит часть бюджета и поможет британским частным компаниям в открытии здесь своего бизнеса.