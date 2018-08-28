Политолог: "Уход министра Юло символичен"

Отставка Николя Юло, который, по собственному признанию, решил уйти, не предупредив ни президента, ни собственную жену, символична для современной французской политики, считает профессор политологии Ив Сантомер.

Ив Сантомер, профессор политологии: "Во-первых, это отставка показывает: усилия французского правительства в сфере экологии не на высоте. Они не соответствуют амбициям самого Николя Юло, они расходятся с обещаниями, которые давал президент Макрон перед выборами. Показательно, что отставка произошла именно в министерстве экологии, которое решает задачи долгосрочные. Получается, мы вновь имеем дело с правительством, которое, как и предыдущие кабинеты, ориентируется на краткосрочные задачи, с расчетом на то, чтобы понравится избирателям, которое заигрывает с лобби".

Уходя, Николя Юло заявил, что не хочет "создавать иллюзию, будто его присутствие в правительстве свидетельствует о должном решении экологических проблем". Камень в огород президента Макрона, который чуть больше года назад торжественно заявил: "Мы все сообща несем ответственность за то, чтобы сделать нашу планету вновь великой".

Аллюзия на обещания его заокеанского коллеги Дональда Трампа "сделать Америку великой", в том числе и за счет вывода страны из Парижского соглашения по климату. Таким образом, все стрелки вновь сошлись на Европе: именно ей предстояло возглавить борьбу за сдерживание изменения климата в контексте устойчивого развития.

Ив Сантомер, профессор политологии: "Мне кажется, что, к сожалению, наше правительство вновь больше обещает, чем делает, причем зачастую обещанное и воплощаемое в жизнь сильно расходятся. Разумеется, в политике такое случается, мы-то знаем. Но все же хотелось бы, чтобы слова наших политиков не так расходились с делами. Но нам до этого еще далеко".

Теперь уже бывший министр экологии заявил, что президент и правительство делают "лишь небольшие шажки" по защите экологии и не могут принять глобальных решений об использовании атомной энергетики, применения пестицидов, охраны биоразнообразия и защиты почв.