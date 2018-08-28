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Франция

Политолог: "Уход министра Юло символичен"

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Политолог: "Уход министра Юло символичен"

Политолог: "Уход министра Юло символичен"
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Отставка Николя Юло, который, по собственному признанию, решил уйти, не предупредив ни президента, ни собственную жену, символична для современной французской политики, считает профессор политологии Ив Сантомер.

Ив Сантомер, профессор политологии: "Во-первых, это отставка показывает: усилия французского правительства в сфере экологии не на высоте. Они не соответствуют амбициям самого Николя Юло, они расходятся с обещаниями, которые давал президент Макрон перед выборами. Показательно, что отставка произошла именно в министерстве экологии, которое решает задачи долгосрочные. Получается, мы вновь имеем дело с правительством, которое, как и предыдущие кабинеты, ориентируется на краткосрочные задачи, с расчетом на то, чтобы понравится избирателям, которое заигрывает с лобби".

Уходя, Николя Юло заявил, что не хочет "создавать иллюзию, будто его присутствие в правительстве свидетельствует о должном решении экологических проблем". Камень в огород президента Макрона, который чуть больше года назад торжественно заявил: "Мы все сообща несем ответственность за то, чтобы сделать нашу планету вновь великой".

Аллюзия на обещания его заокеанского коллеги Дональда Трампа "сделать Америку великой", в том числе и за счет вывода страны из Парижского соглашения по климату. Таким образом, все стрелки вновь сошлись на Европе: именно ей предстояло возглавить борьбу за сдерживание изменения климата в контексте устойчивого развития.

Ив Сантомер, профессор политологии: "Мне кажется, что, к сожалению, наше правительство вновь больше обещает, чем делает, причем зачастую обещанное и воплощаемое в жизнь сильно расходятся. Разумеется, в политике такое случается, мы-то знаем. Но все же хотелось бы, чтобы слова наших политиков не так расходились с делами. Но нам до этого еще далеко".

Теперь уже бывший министр экологии заявил, что президент и правительство делают "лишь небольшие шажки" по защите экологии и не могут принять глобальных решений об использовании атомной энергетики, применения пестицидов, охраны биоразнообразия и защиты почв.

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