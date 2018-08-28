Министру экологии Юло не хватило "масштабности"

Масштабы использования атомной энергетики и пестицидов, защита почв, сохранение биоразнообразия - вот неполный перечень тем, по которым теперь уже бывший министр экологии Франции Николя Юло не нашел единомышленников в руководстве страны.

Николя Юло, уходящий министр: "Я не хочу больше лгать себе. Не хочу, чтобы создавалось впечатление, будто мое присутствие в правительстве означает, что мы выполняем наши цели, поэтому я принял решение уйти из кабинета министров".

О своей отставке Юло сообщил в радиоинтервью, не предупредив, как оказалось, ни президента, ни собственную семью. Эммануэль Макрон к новости отнесся спокойно.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Я выбрал Юло на пост министра, потому что он, в числе прочего, является свободным человеком, и я уважаю его свободу. Напомню, что за 15 месяцев наше правительство сделало намного больше, чем предшествующие кабинеты за аналогичный период".

По опросам, 63-летний Юло является одним из самых популярных министров во Франции. До назначения на министерский пост он получил известность как эколог, фотограф и писатель. Уходя, экс-министр заявил, что происходящее с планетой требует "изменения масштабов мышления и реагирования".