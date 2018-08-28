Кризис в правительстве Франции

Министр экологии Франции Николя Юло объявил об уходе из правительства, объяснив свое решение неудовлетворенностью выполнением экологической программы. Об этом он сообщил во вторник в эфире радиостанции "Франс интер". Политик подчеркнул, что не видит единомышленников в кабинете министров для решения экологических проблем.

"Впервые я принимаю столь сложное решение в моей жизни. Я не хочу больше лгать себе, я не хочу больше создавать иллюзию, что мое присутствие в правительстве означает, что мы как следует решаем эти вопросы. И поэтому я покидаю кабинет", - сказал министр.

Nicolas Hulot annonce, sur @franceinter son départ du gouvernement pic.twitter.com/OzNwmA1ue1 — franceinfo (@franceinfo) 28 août 2018

63-летний Николя Юло, согласно многочисленным опросам общественного мнения, - один их самых популярных министров во Франции. До назначения на министерский пост он получил известность как эколог, фотограф и писатель. Стать министром экологии его приглашали Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд, однако Юло каждый раз отказывался. Он вошел в состав французского правительства только при Эммануэле Макроне.

Это не первая плохая новость для французского президента за последнюю неделю. Ранее прокуратура Парижа начала расследование в отношении министра культуры Франсуазы Ниссен. Ее подозревают в незаконном расширении штаб-квартиры издательского дома Actеs Sud в Париже.