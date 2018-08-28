Самая дорогая и самая дешевая страны ЕС

Дания и Люксембург - самые дорогие для жизни страны ЕС. Цены на продукты питания, жилье, здравоохранение и образование здесь на 40% выше, чем в среднем по Европе. Эти два государства оставили позади Швецию, Ирландию, Финляндию и Великобританию. Такие данные опубликовало статистическое агентство Евростат. Замыкает рейтинг Болгария, где цены на 56% процентов ниже, чем в целом в Евросоюзе. Перед ней в рейтинге идут Румыния, Польша, Венгрия и Литва.