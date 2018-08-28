Дания и Люксембург - самые дорогие для жизни страны ЕС. Цены на продукты питания, жилье, здравоохранение и образование здесь на 40% выше, чем в среднем по Европе. Эти два государства оставили позади Швецию, Ирландию, Финляндию и Великобританию. Такие данные опубликовало статистическое агентство Евростат. Замыкает рейтинг Болгария, где цены на 56% процентов ниже, чем в целом в Евросоюзе. Перед ней в рейтинге идут Румыния, Польша, Венгрия и Литва.
Самая дорогая и самая дешевая страны ЕС
Самая дорогая и самая дешевая страны ЕС
Как оказалось, за ужин в ресторане, за проживание в отеле, за еду, развлечения и транспорт больше всего придется заплатить в Дании. В Ирландии дороже всего выйдет покупка алкоголя и табака. В Люксембурге в круглую сумму обойдутся приобретение или аренда жилья, а еще местным жителям приходят самые большие счета за воду, электричество и газ. Самая дорогая одежда и обувь – в Швеции.
Какова минимальная зарплата в странах ЕС? Вот график, который показывает, насколько в некоторых странах отличаются цены на товары и уровень зарплаты.
Самыми богатыми оказались жители Люксембурга: они зарабатывают минимум 2000 евро в месяц. Самые бедные – жители Болгарии и Румынии. В этих странах нижняя "зарплатная" планка установлена на уровне 235 и 296 евро соответственно.