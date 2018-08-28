В Германии установили золотой памятник турецкому лидеру Реджепу Эрдогану. Статую высотой в несколько метров сторонники президента представили как арт-объект на Биеннале в Висбадене. Они объяснили, что хотели таким образом выразить свою любовь к государственному деятелю. «Я из Турции и он мой президент, он нравится мне. Мне приятно видеть статую моего президента, — говорил житель Висбадена Самет Аййилдиз, — У каждого есть своё мнение, каждый может его высказывать. Я высказываю своё».
Золотой памятник Эрдогану в Германии
Сейчас воспроизводится:
Золотой памятник Эрдогану в Германии
Тут же, впрочем, один из зрителей его прервал со словами: «Это не мнение, это провокация. На совести этого человека (Эрдогана) жизни сотен людей».
Директор Биеннале Уве Эрик Лауфенберг говорит, что понимает, какие эмоции вызывают памятники политикам с неоднозначной репутацией. Впрочем, по словам Лауфенберга, это надо рассматривать как возможность для свободного диалога. В мэрии отмечают, что согласовали временную установку статуи, хотя не знали, кого она будет изображать.