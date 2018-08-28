Золотой памятник Эрдогану в Германии

В Германии установили золотой памятник турецкому лидеру Реджепу Эрдогану. Статую высотой в несколько метров сторонники президента представили как арт-объект на Биеннале в Висбадене. Они объяснили, что хотели таким образом выразить свою любовь к государственному деятелю. «Я из Турции, и он мой президент, он нравится мне. Мне приятно видеть статую моего президента, — говорил житель Висбадена Самет Аййилдиз, — У каждого есть своё мнение, каждый может его высказывать. Я высказываю своё».