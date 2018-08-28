Несколько человек пострадали в результате столкновений правых и левых радикалов в немецком городе Хемнице в понедельник. Как сообщается, участники демонстраций бросали в оппонентов и полицейских пиротехнические средства и другие предметы. Стражи порядка в ответ применили водометы для разгона толпы. Получившие с обеих сторон травмы демонстранты были доставлены больницу.
Столкновения в Хемнице
Столкновения в Хемнице
Поводом для волнений стало убийство в драке в ночь на воскресенье 35-летнего гражданина Германии. По этому делу были задержаны двое подозреваемых - выходцы из Сирии и Ирака.
После этого появились сообщения о преследованиях иностранцев на улицах города. Чиновники призвали жителей Хемница сохранять спокойствие.
"Мы не потерпим подобных незаконных акций и преследования людей, которые выглядят иначе, людей разных происхождений, мы не допустим попыток распространения ненависти на улицах, - выступил с заявлением пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт. - Этому нет места в наших городах, и я могу сказать от лица правительства, что мы осуждаем это самым жестким образом".
Немецкое общество разделено в вопросе миграционной политики правительства Ангелы Меркель. Правопопулистские партии зачастую используют недовольство местных жителей ростом числа мигрантов в своих интересах. Особенно остро проблема взаимоотношений с приезжими стоит в восточной части Германии.