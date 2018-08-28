Правительство Австрии планирует запретить иммигрантам посещать курсы профессионального обучения — до тех пор, пока они не получат разрешения остаться в стране. Ещё в начале августа в Вене постановили, что учёба не должна быть препятствием для депортации.
Австрия запретит нелегальным мигрантам учиться
Австрия запретит нелегальным мигрантам учиться
Хайнц-Кристиан Штрахе, вице-канцлер Австрии:
«Когда кто-то приезжает к нам и подаёт прошение, и пока это процесс идёт и ответ на прошение неизвестен, — неприемлемо, чтобы такому человеку позволено было учиться без права на проживание».
По данным министерства экономики, из 30 тысяч искателей убещища у 8600 подходящий для обучения возраст — меньше 25 лет. Из них 1300 человек хотят получить профессиональное образование.
Против инициативы правопопулистского правительства выступили не только оппозиционеры и правозащитники, но и ряд представителей бизнеса. Они напомнили, что в стране по-прежнему не хватает молодых обученных рабочих.
В правительстве подчёркивают, что для легальных трудовых мигрантов никаких ограничений по-прежнему не будет.