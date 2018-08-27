Никакие санкции не смогут заставить Россию отказаться от защиты собственных интересов: об этом заявили в Москве на фоне вступления в силу нового пакета ограничений со стороны США. В Кремле подчеркнули, что пока решения по ответным мерам нет, но они последуют:
«Санкции Россию не остановят»
«Санкции Россию не остановят»
«Пока мы должны понять, в чем будут реально выражаться эти новые рестрикции, каких действий в интересах Российской Федерации они потребуют. Президент неоднократно заявлял, что он будет делать на фоне подобных недружественных шагов то, что будет наилучшим образом соответствовать интересам нашей страны», — сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В первую очередь запреты США касаются оборонной отрасли, государственных кредитов, электроники и оборудования для нефтегазового промысла. Исключение сделано лишь для экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и безопасности полётов гражданской авиации.
Вашингтон утверждает, что ввёл санкции из-за применения химического оружия в британском Солсбери.
В российском МИДе подчеркнули, что никаких доказательств причастности Москвы к «делу Скрипалей» по-прежнему не приводится; а исключения из режима санкций «лишь подчёркивают предвзятость действия Вашингтона», которые направлены «на размывание международной структуры контроля над вооружениями» и «всё больше осложняют возможности диалога» по имеющимся проблемам.