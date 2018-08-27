«Санкции Россию не остановят»

Никакие санкции не смогут заставить Россию отказаться от защиты собственных интересов: об этом заявили в Москве на фоне вступления в силу нового пакета ограничений со стороны США. В Кремле подчеркнули, что пока решения по ответным мерам нет, но они последуют: