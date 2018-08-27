Ангеле Меркель к критике не привыкать: на этот раз на немецкого канцлера набросились активисты "Гринпис". Они не согласны с позицией по климату, которую Меркель озвучила в традиционном летнем телеинтервью: канцлер заявила что несмотря на явные признаки глобального изменения климата, она против введения еще более жестких для торможения этого процесса.
Ангела Меркель сказала амбициям "нет"
Ангела Меркель сказала амбициям "нет"
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Мы решили сократить загрязняющие выбросы на 20% в период с 1990 по 2010 годы и сделали это. Потом наметили дальнейшие 20-процентное сокращение до 2020 года, и вот тут нам стало сложнее. Давайте дождемся выполнения этой задачи".
Слова Меркель - камень в огород ЕС, который предлагает странам-членам увеличить с 40 до 45% объем сокращений вредных выбросов углекислого газа к 2030 году. Сегодня Германия достигла уровня в 28% и, как дала понять Меркель, слишком спешить не собирается.
Тем более, что на повестке дня у страны - не менее серьезные проблемы, в частности, судьба мигрантов и беженцев.
Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Я против предлагаемого некоторыми политиками термина "смена курса". С ним создается впечатление, что человек, бежавший к нам от гражданской войны, может на месте скорректировать цель пребывания. А это искажает реальную картину".
Три года назад Германия приняла свыше миллиона беженцев, позднее многим отказали в праве оставаться в стране. Людей депортируют. С этим не согласны некоторые немецкие политики, считающие, что квалифицированных или уже работающих мигрантов можно оставлять.