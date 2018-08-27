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Германия

Ангела Меркель сказала амбициям "нет"

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Ангела Меркель сказала амбициям "нет"

Ангела Меркель сказала амбициям "нет"
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Ангеле Меркель к критике не привыкать: на этот раз на немецкого канцлера набросились активисты "Гринпис". Они не согласны с позицией по климату, которую Меркель озвучила в традиционном летнем телеинтервью: канцлер заявила что несмотря на явные признаки глобального изменения климата, она против введения еще более жестких для торможения этого процесса.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Мы решили сократить загрязняющие выбросы на 20% в период с 1990 по 2010 годы и сделали это. Потом наметили дальнейшие 20-процентное сокращение до 2020 года, и вот тут нам стало сложнее. Давайте дождемся выполнения этой задачи".

Слова Меркель - камень в огород ЕС, который предлагает странам-членам увеличить с 40 до 45% объем сокращений вредных выбросов углекислого газа к 2030 году. Сегодня Германия достигла уровня в 28% и, как дала понять Меркель, слишком спешить не собирается.

Тем более, что на повестке дня у страны - не менее серьезные проблемы, в частности, судьба мигрантов и беженцев.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ: "Я против предлагаемого некоторыми политиками термина "смена курса". С ним создается впечатление, что человек, бежавший к нам от гражданской войны, может на месте скорректировать цель пребывания. А это искажает реальную картину".

Три года назад Германия приняла свыше миллиона беженцев, позднее многим отказали в праве оставаться в стране. Людей депортируют. С этим не согласны некоторые немецкие политики, считающие, что квалифицированных или уже работающих мигрантов можно оставлять.

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