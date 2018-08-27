Ангела Меркель сказала амбициям "нет"

Ангеле Меркель к критике не привыкать: на этот раз на немецкого канцлера набросились активисты "Гринпис". Они не согласны с позицией по климату, которую Меркель озвучила в традиционном летнем телеинтервью: канцлер заявила что несмотря на явные признаки глобального изменения климата, она против введения еще более жестких для торможения этого процесса.