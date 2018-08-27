Испанская модель с синдромом Дауна выступит на Неделе моды в Нью-Йорке

Хотя за два года карьеры девушка уже побывала на главных подиумах Испании, появиться на шоу мирового масштаба - исполнение ее мечты. "Я с детства хотела быть моделью, всегда об этом говорила*, - поделилась она с euronews.

Неожиданное сообщение

История необычной модели попала в СМИ, и в прошлом году Мариан получила неожиданное сообщение в одной из социальных сетей. "Я прочитала статью о вас, и она меня тронула, - говорилось в сообщении 14-летней Кензи Дагмор, которая оказалась дочерью координатора моделей Недели моды в Нью-Йорке. - Вы говорите, что хотели бы пройти по подиуму в Нью-Йорке. Мы (с отцом) хотим воплотить вашу мечту в реальность".

Кензи не случайно заинтересовалась историей Мариан. После победы в конкурсе моделей в 2017 году девочка решила стать международным послом, выступающим за права людей с синдромом Дауна.

Шагая к мечте

После общения с Кензи Мариан тренировалась без устали, стремясь довести походку и артистизм позирования до совершенства. Она терпеливо ждала нового сообщения от Дагмор, которая поделилась с ней хорошими новостями в апреле этого года: "Мой ангел-хранитель связалась с дизайнером Талишей Уайт и спросила ее, могу ли я участвовать в шоу", - поделилась Мариан.

Своим выступлением в Нью-Йорке модель хочет сломать стереотипы. Она верит, что ее история может вдохновить других людей: "Все люди разные, - говорит она. - Но мы все можем быть равны. Мы должны стремиться быть уникальными и идти вслед за мечтой, несмотря ни на что. Как я".