Свидетели - о стрельбе в Джексонвилле

Губернатор Флориды Рик Скотт заявил, что власти предоставят всю необходимую помощь и ресурсы, которые могут понадобиться после стрельбы в городе Джексонвилле. Полиция штата сообщила, что проверяет информацию о наличии сообщников у открывшего огонь преступника.

Свидетели рассказывают:

"Мы услышали один выстрел, это было похоже на звук лопнувшего шарика, а потом прозвучал и второй, и третий, и четвёртый... Мы стали прятаться, убегать, каждый пытался спастись, как мог".

"Крики, стрельба... Я слышал выстрелы, видел, как люди бегут, толкая друг друга, пытаются поскорее выбраться из комплекса "Лэндинг" и убежать подальше".

"Такое может произойти практически в любом месте, но этого не должно быть! Мы, наше поколение, да и все другие, должны в наше время иметь возможность пойти без опаски на любое публичное мероприятие, хорошо провести время, а затем вернуться целыми и невредимыми домой к своим семьям".

Звуки массовой стрельбы в Джексонвилле попали в трансляцию соревнований по киберспорту. По данным полиции, огонь открыл один из геймеров, который затем покончил с собой.

Новый инцидент во Флориде, повлёкший гибель людей, вероятно, в очередной раз поднимет вопрос об отмене закона о свободном ношении и приобретении оружия в США.