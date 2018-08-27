США - Россия: санкции в действии

Вступили в силу новые санкции США в отношении России. Вашингтон утверждает, что ввёл их из-за применения химического оружия в британском Солсбери.

С понедельника прекращены поставки в Россию вооружений и финансирование для закупки ею оружия. Не будет оказываться иностранная помощь РФ, она не получит больше американских госкредитов, а также товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, электронику и компоненты из нефтегазовой отрасли. Исключение сделано лишь для экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе и безопасности полётов гражданской авиации.

Если Москва не выполнит требования Вашингтона, то позже могут вступить в силу ещё более жёсткие санкции вплоть до снижения уровня дипотношений.

Бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юля были найдены без сознания в Солсбери на юго-западе Великобритании 4 марта. Лондон заявил, что против них было применено боевое отравляющее вещество, обвинив в этом Москву. Россия свою причастность отрицает и называет обвинения голословными.

США требуют, чтобы Россия предоставила убедительные заверения в том, что больше не будет больше применять химическое оружие и допустила международных инспекторов для проверки.