Помощь в раскрытии преступлений или доносы?

В России вступил в силу приказ МВД о вознаграждении за помощь в раскрытии преступлений и задержании подозреваемых. Сумма поощрений может варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. При этом вознаграждение до 500 тысяч рублей будет устанавливаться по решению руководителя территориального органа МВД или его заместителя, до 3 миллионов — по решению замглавы МВД, свыше 3 миллионов — по решению самого министра. Размер выплат будет зависеть от резонанса и тяжести преступления, - сообщили в ведомстве.