В России вступил в силу приказ МВД о вознаграждении за помощь в раскрытии преступлений и задержании подозреваемых. Сумма поощрений может варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. При этом вознаграждение до 500 тысяч рублей будет устанавливаться по решению руководителя территориального органа МВД или его заместителя, до 3 миллионов — по решению замглавы МВД, свыше 3 миллионов — по решению самого министра. Размер выплат будет зависеть от резонанса и тяжести преступления, - сообщили в ведомстве.
Помощь в раскрытии преступлений или доносы?
Помощь в раскрытии преступлений или доносы?
Деньги человек сможет получить только в том случае, если МВД само обращается к гражданам за помощью и публикует соответствующее объявление. Решение о выплате вознаграждения будет приниматься после предъявления обвинений подозреваемому, которого поймали благодаря предоставленной информации. Получить награду могут как россияне, так и иностранцы и лица без гражданства.
Что говорят россияне?
Новый приказ жители России начали активно обсуждать в соцсетях.
"Доносы", "стукачество", "информаторы полиции" - именно такие слова в основном употребляли интернет-пользователи, говоря о новом документе МВД. Звучали сравнения со сталинскими временами, кто-то с иронией писал о том, что теперь у бедняков появится новый источник доходов.
Самые крупные вознаграждения за поимку преступников в России
До вступления приказа в силу полиция выплачивала вознаграждение в исключительных случаях. Самую крупную награду правоохранители обещали за информацию о лидерах чеченского подполья Шамиле Басаеве, Аслане Масхадове и Доку Умарове - за каждого по 10 миллионов долларов (на тот момент это равнялось 300 миллионам рублей). Притом за Умарова по 5 миллионов готовы были заплатить власти США и России.
Миллион долларов был обещан тем, кто помог бы установить личности преступников, совершивших взрывы в троллейбусах в Москве 11 и 12 июля 1996 года. Ранения тогда получили несколько десятков человек.
10 миллионов рублей глава Чечни Рамзан Кадыров обещал выплатить тому, что сообщит информацию об организаторах нападения на его родное село Центарой, в результате которого погибли шесть правоохранителей.