Главной сенсацией стартовавшего Открытого чемпионата по теннису стал проигрыш первой ракетки мира румынки Симоны ХалЕп в первом круге соревнований эстонке Кайе Кенепи со счетом 6:2, 6:4.
Халеп покидает US Open
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Халеп покидает US Open
Неудача на US Open преследует Халеп второй год подряд: в прошлом году также в первом круге она проиграла россиянке Марии Шараповой.
В мужском разряде также не обошлось без сюрпризов. Швейцарский теннисист Станислас Вавринка - 101-я ракетка мира - не пустил во второй круг турнира болгарина Григора Димитрова, занимающего 8-ю строчку мирового рейтинга – 6:3, 6:2, 7:5.