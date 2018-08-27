США и Мексика нашли замену НАФТА

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о достижении договоренности с Мексикой по торговле, которая придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и пойдет на пользу обеим странам. И заявил, что название соглашения будет изменено и объяснил это тем, что NAFTA вызывало «плохие ассоциации».