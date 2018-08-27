Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил о достижении договоренности с Мексикой по торговле, которая придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и пойдет на пользу обеим странам. И заявил, что название соглашения будет изменено и объяснил это тем, что NAFTA вызывало «плохие ассоциации».
США и Мексика нашли замену НАФТА
США и Мексика нашли замену НАФТА
Объявление прозвучало в Овальном кабинете Белого дома в присутствии журналистов
"Это прекрасная сделка. Причем прекрасна она для обеих сторон, и что самое главное - для рабочих и граждан обоих государств. Наши фермеры будут довольны. Мои фермеры... Мы собираемся сделать это. Мексика пообещала немедленно начать закупать как можно больше сельскохозяйственной продукции. И будет работать в этом направлении очень усердно", - заявил Дональд Трамп.
Мексика импортирует из США больше всего свинины и кукурузы, чем любая другая страна в мире.
В рамках нового торгового соглашения между США и Мексикой производство автопродукции в обеих странах должно вырасти с 63 до 75 %.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разговоре с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето согласился с трехсторонним характером сделки НАФТА.
В свою очередь официальный представитель МИД Канады Адам Остин, комментируя возможность присоединения Оттавы к новому торговому соглашению, заявил, что "страна заключит торговое соглашение с США только на выгодных для себя условиях"
16 августа Трамп заявил, что Вашингтон не пойдет на перезаключение торгового соглашения с Мехико и Оттавой, если на этих переговорах не произойдет прорыв, отвечающий интересам США.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994-м. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях.