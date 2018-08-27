Раскрыть убийство спустя 20 лет благодаря ДНК

Ингрид Шафер-Поэлс, глава полиции Нидерландов

"В пятницу мы получили более 1000 проб, на выходных их число увеличилось до 1500. Одна из них совпала с данными подозреваемого и вывела нас на него. На протяжении нескольких дней мы пытались установить его местонахождение, и наши попытки увенчались успехом. Сейчас приоритетом является экстрадиция подозреваемого в Нидерланды, где мы сможем допросить его. Мы надеемся найти ответ в деле. Семья жертвы ждёт это уже двадцать лет"

Убийство произошло в августе 1998 года. 11-летний Никки Ферстаппен пропал в детском лагере, недалеко от границы с Германией. Его тело нашли спустя сутки.