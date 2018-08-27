Чемпион мира в составе сборной Германии полузащитник Бастиан Швайнштайгер включен в Зал славы футбольного клуба "Бавария"
Бастиан Швайнштайгер получил звезду
Сейчас воспроизводится:
Бастиан Швайнштайгер получил звезду
Швайнштайгер стал 18-м футболистом в истории мюнхенской команды, удостоенным подобной чести.
34-летний полузащитник в понедельник получил от "Баварии" орден за заслуги перед клубом. Швайнштайгер - воспитанник "Баварии", за которую он провел 500 матчей и забил 68 голов.
В составе клуба он стал восьмикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, шестикратным обладателем Кубка страны, обладателем Суперкубка УЕФА. Также он играл за английский "Манчестер Юнайтед", сейчас полузащитник выступает за американский клуб "Чикаго Файр".