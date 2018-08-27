Карнавал афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл, который известен всем по одноименному фильму, собрал тысячи любителей зажигательной музыки.
Карнавал Ноттинг-Хилла в фото
Карнавал Ноттинг-Хилла в фото
Дождливая и сумрачная погода не смутила участников шествия. Они поливали друг друга краской, танцевали и радовались празднику.
Карнавал берет свое начало из афро-карибского сообщества, члены которого любят собираться вместе и устраивать вечеринки. Масштаб праздника увеличивался и дорос до карнавала.
Ведущую роль в карнавале обычно играют представители британской афро-карибской общины, в особенности выходцы с островов Тринидад и Тобаго, которые составляли значительную часть жителей Кенсингтона и Челси в 1950-х годах.
Крупнейший уличный карнавал Европы ежегодно проводится в районе Ноттинг-Хилл на северо-западе Лондона с 1964 года и собирает более миллиона британцев и туристов со всего мира.